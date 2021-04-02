В Кремле утверждают, что переброска российских войск к украинской границе «ни для кого не представляет никакой угрозы». Об этом сегодня заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». «Российская Федерация перемещает войска на своей территории по своему усмотрению, это не должно никого беспокоить … Вы знаете, что по периметру рубежей РФ наблюдается повышенная активность вооруженных сил стран НАТО, других объединений, отдельных стран и т.д. и т.п. Это все обязывает быть начеку », — заявил он. В то же время в Пентагоне выразили обеспокоенность маневрами российских войск и их наращиванием на границе с Украиной, отметив, что речь идет не об учебе. Переброске российских военных происходит на фоне эскалации конфликта в Донбассе, вызванной регулярными обстрелами позиций ВСУ со стороны оккупационных сил РФ. Сегодня российская армия начала масштабные учения в оккупированном Крыму. В оккупированном Крыму, в Волгоградской и Ростовской областях пройдут 10 двусторонних ротных учений в которых привлекают более 150 вертолетов армейской авиации. В частности, только на крымском полигоне Опук — 40 военно-транспортных Ми-8АМТШ, которые будут взаимодействовать с ударными Ми-28Н, Ка-52 и Ми-35. В то же время флагман ЧФ РФ ракетный крейсер «Москва», на котором в прошлом году завершился капитальный ремонт, провел тренировку по отражению нападения БПЛА. Отражение атаки беспилотной авиации отработали и в Ставропольском крае подразделения 49 общевойсковой армии. Для этого были использованы комплексы РЭБ «Борисоглебск-2» и «Житель», которые на постоянной основе замечаются на Донбассе. В этом же регионе прошли обучение танковых подразделений, которые отрабатывали ночной бой. Также на Кубани прошли ночные учения по нанесению ударов оперативно-тактическими комплексами "Искандер", которые получали координаты целей от БПЛА. Скорее всего, для этих задач был использован разведывательно-ударный дрон «Орион», который сейчас проходит испытания в оккупированном Крыму. Учитывая, что в активную фазу учений российская армия перешла только на днях, то подобные эпизоды учений будут продолжаться в течение ближайших недель. Напомним, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия увеличивает численность своих войск на границе с Украиной. Кроме того, по информации Хомчака, Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений.