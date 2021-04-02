Продукты в Украине продолжают дорожать. Причин сразу несколько: погодные условия, инфляция, подорожание сырья и пандемия коронавируса. Очередное подорожание, по мнению экспертов, затронет почти все продукты из потребительской корзины.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

«Неурожай и экономический кризис, вызванный пандемией, привели к дефициту продовольствия в мире. По прогнозу ООН в 2021 году страдать от голода будут более 270 миллионов людей. Рост цен на мировых рынках увеличил экспорт продовольствия из Украины, особенно это касается зерновых и масляных культур. Это в свою очередь вызвало повышение цен на продукты на внутреннем рынке», — объяснил кандидат экономических наук и независимый эксперт Александр Хмелевский.

А вот инвест-аналитик Вадим Бардась считает, что рост цен на продукты питания связан также с монетарной политикой в Украине:

«В 2021 году ожидается продолжение мягкой монетарной политики как по отношению к доллару, так и к гривне. Это будет влиять на общий объем денежной массы как в глобальной экономике, так и в Украине. В частности, учитывая планы США по поводу выкупа ипотечных и казначейских обязательств, количество доллара в обращении увеличится на 15%, а гривневые массы из-за роста пирамиды ОВГЗ добавит 18%. В результате Украина получит импорт долларовой инфляции умноженной на рост внутреннего индекса потребительских цен. Это приведет к увеличению общего уровня цен в экономике на 20-25%».

Хмелевский говорит, что подорожают почти все продукты из потребительской корзины:

«Растут цены на хлеб, муку, крупы. Цены на масло бьют рекорды. Рост цен на зерновые увеличил стоимость мяса и яиц. Кроме того, на подорожание продовольствия повлияло подорожание горючего, газа и электроэнергии. Особенно это касается овощей и фруктов старого урожая, которые хранятся в холодильниках».

Частично продукты питания могут замереть в ценах в начале нового сезона овощей и фруктов. Однако некоторые позиции будут расти до осени.

«Ожидается, что в мае стабилизируются цены на яйца, молоко и мясо. Также в мае резко снизятся цены на фрукты и овощи прошлого урожая, их нужно будет быстро реализовывать. Тем не менее цены на муку, крупы, масло, сахар будут расти до нового урожая. Однако, и осенью они, хоть и немного снизятся, они будут значительно выше уровня 2020 года», — рассказал Хмелевский.

«Ожидается, что на протяжении 2021 года цены на продовольствие могут вырасти в среднем на 50%. Особого роста коснутся цены на муку, крупы, макаронные изделия, сахара, яиц, масла. В этих группах товаров по итогам 2021 года рост цен может достичь 100% и выше. Правительство уже ввело регулирование цен на социально значимые продукты, но вряд ли такое регулирование принесет желаемый результат», — добавил он.

Как сообщалось ранее, в Украине снова подорожают продукты, связано это не с дефицитом, а с ценами на топливо, газ и зерно.

Как сообщалось ранее, цены на почти все продукты в Украине взлетят и будут расти до мая. Причины: плохой урожай, высокая стоимость энергоресурсов и истощение запасов. Больше всего подорожают овощи.