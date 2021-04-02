Украинцы не смогут полноценно путешествовать, пока в стране не закончат вакцинацию от коронавируса.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Kyiv Post».

Министр подчеркнул, говорить о полноценных международных поездках нельзя, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль.

По его словам, вакцины являются дефицитным ресурсом по всему миру, Украина — не исключение. Кулеба назвал страны, которые не экспортируют вакцины пока их население не будет полностью иммунизировано, «вакцинными националистами».

«Друзья делятся даже в самые темные времена. И у Украины тоже есть друзья… Нам бы очень хотелось увидеть господство «вакцинной либеральной демократии», но реальность предполагает иную картину, и нам нужно честно взглянуть на это», — добавил глава МИД Украины.

Как сообщалось ранее, новым эпицентром распространения коронавируса стала Бразилия. Тяжелая ситуация в Индии и США. Украина же вошла в десятку стран, что лидируют по распространению инфекции.

Напомним, ситуация в Украине после этого снова ухудшилась. Так накануне зафиксировано 19 893 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки — это самое большое количество людей, заболевших в течение суток, за все время пандемии на территории Украины.