Ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что Россия пытается реализовать сценарий «ползучей аннексии».

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

«Что Путин сейчас делает на Донбассе? Скорость выдачи российских паспортов в разы (выше, ред.). Ранее ждали более месяца. Ныне собирают предприятие и говорят: «Быстро все получили российские паспорта». В Луганске в подъездах развешивают объявления: «Если ты украинский гражданин и не зарегистрирован на оккупированной территории, твой статус – иностранный гражданин», – утверждает дипломат.

Климкин также заявил, что Россия привязывает выдачу паспортов к медицинским полисам.

«Это означает, что он готовит оккупированные территории и реально осуществляют ползучую аннексию. А затем будут торговаться: или наш вариант, или оно существует в мире без правил, или мы признаем их независимость. Путин готовится поднимать военные ставки – и на оккупированных территориях, и в диалоге с американцами», – прогнозирует Климкин.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец заявил, что на Донбассе ситуация ухудшается, ведь враг демонстрирует нежелание идти на перемирие и стягивает войска к украинским границам. С начала года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины на востоке Украины.

Главное управление разведки Минобороны отмечает, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых спровоцировать Украину дать военный ответ на враждебные действия оккупантов вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе.