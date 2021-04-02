Страна агресорка Россия завершает подготовку комплекса мер по провокации украинских военных ответа на враждебные действия вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Россия может начать наступление вглубь территории Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны. По данным разведки, Россия хочет расширить военное присутствие на территории так называемых «ДНР» и «ЛНР» путем введения своих регулярных воинских подразделений, мотивируя это необходимостью защиты российских граждан в ОРДЛО. «Кроме того, не исключается попытка продвижения российских оккупационных войск вглубь территории Украины», — заявили в разведке. Кроме того, Москва поручила российским дипломатическим представительствам в мире и СМИ приготовиться к «освещение и разъяснения» мировому сообществу информации о якобы агрессивные действия Украины и «миротворческие» мероприятия России в ответ на это. Напомним, главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. Сегодня российская армия начала масштабные учения в оккупированном Крыму. Также обучение проходить в Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, по информации Хомчака, Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений. На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии. В Кремле же заявили, что взимание российских войск к границе с Украиной "не имеет никого беспокоить». Мол, это такой ответ НАТО.