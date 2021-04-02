ФСБ заявила о задержании в Барнауле «украинского националиста», который якобы планировал атаку на мечеть. Об этом сегодня сообщила пресс служба российских силовиков. «В рамках уголовного дела по статье« Прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности »прекращена деятельность сторонника украинской националистической организации« Этническое национальное объединение »(ЭНО)», — сказано в сообщении. «Украинская националистом» якобы является местный житель 2000 года рождения. Как утверждают спецслужбы, он получал указания от кураторов ЭНО, в частности, готовил «акции прямого действия» в местах массового скопления мусульман, а также рядом с административными зданиями. Силовики говорят, что во время обысков обнаружили у него взрывчатку, инструкции по изготовлению бомбы, экстремистскую литературу, а в телефоне — «фото разведки объектов преступных посягательств», которые он пересылал наставникам. В ФСБ добавили, что мужчина дал показания — якобы он сам вышел на кураторов, так как недоволен государственной политикой в сфере миграции. В начале марта он получил задание подобрать объекты для атак, а затем — устроить поджог «или иные действия, пугают население». Российская спецслужба утверждает, что пропаганду «Украинская экстремисты» проводят через Telegram, ВКонтакте и Instagram «для координации националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций« прямого действия »в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти».