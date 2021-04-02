Александр Усик не будет переходить в лигу смешанных единоборств, о чем заявил перед титульным боем Денис Беринчик. Как оказалось, претендент на чемпионский пояс в супертяжелом весе просто пошутил. Сейчас вопрос о переходе Усика в UFC не стоит в, ведь Александру еще есть что доказывать в боксе. «Часто шучу с журналистами. Говорю какие невозможные вещи. Когда меня спросили в тот вечер о планах, я сказал, что хочу попробовать себя в UFC. И все написали, что я перехожу туда. Это просто мысли. Я еще не все сделал в боксе, то запланировал. Переходить в другой вид спорта, не закончив в своем, не собираюсь. Борьбой я занимаюсь только для себя. UFC — быстро прогрессирующий вид спорта, где многие ребята проявляют себя. Но пока не собираюсь переходить туда. Предложат сумасшедший контракт — я подумаю », — сказал боксер в прямом эфире инстаграма.

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