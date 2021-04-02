В России уже не скрывают намерение ввести войска в Украину для «защиты российских граждан».

Очередное циничное заявление сделал депутат Государственной думы РФ, руководитель интеграционного комитета «Россия-Донбасс» Андрей Козенко, передает «РИА Новости».

По его словам, Россия может официально ввести на Донбасс войска для «защиты» местных жителей и российских граждан:

«Если в случае усиления военных действий, тем более с участием американских военных, на Донбассе со стороны США это будет открытой агрессией, то Россия будет иметь полное право на защиту граждан, проживающих на Донбассе и своих соотечественников, которым обязана предоставлять всестороннюю поддержку в соответствии с утвержденными недавно изменениями в Конституцию».

Напомним, накануне слова замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца прокомментировал спикер президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины. Машовец ранее заявил, что странам НАТО, которые граничат с Украиной, нужно повысить боеготовность.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что Россия пытается реализовать сценарий «ползучей аннексии».