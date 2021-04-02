В Украине могут существенно уменьшить размер пособия по временной утрате трудоспособности. Кроме того, больничные листы планируют перевести в электронную форму.

Соответствующий законопроект относительно оптимизации функций Фонда социального страхования разработали в Минсоцполитики. Документ обнародован для обсуждения на официальном сайте ведомства, где каждый желающий может выразить свое мнение касательно его поддержки или наоборот.

В правительстве решили кардинально изменить существующий порядок выдачи и выплаты больничных – разгрузить Фонд соцстраха в части финансирования больничных и ужесточить контроль за их выпиской, пишет «Обозреватель».

В частности, проектом документа предлагаются такие новации:

1) Листок нетрудоспособности станет только электронным и будет формироваться на основании медицинского заключения, которое тоже будет создаваться в электронной форме. Медицинское заключение должно быть зарегистрировано в электронной системе здравоохранения с соответствующим заключением врача (комиссии врачей).

2) Электронный реестр листков нетрудоспособности станет частью реестра застрахованных лиц, доступ к которому будет возможным с помощью Единого вебпортала «Дия».

3) Фонд соцстраха будет проводить проверку обоснованности медицинских заключений по временной потере трудоспособности в медучреждениях и у врачей, которые проводят медицинскую практику как ФЛП. Для этого в Фонде будут внедрены отдельные должности – страховые эксперты-доктора. Их задачи, обязанности и функции будут отдельно определены Кабмином. При проверке обоснованности медицинских заключений такие страховые эксперты будут иметь право непосредственно посещать медицинские учреждения, истребовать необходимую информацию, копии документов и материалов. Также они будут иметь доступ к информации с ограниченным доступом.

4) В случае установления факта необоснованного медицинского заключения, на основании которого был выдан листок нетрудоспособности, Фонд будет обращаться к докторам, подписавшим такое медзаключение, с требованием компенсировать суммы, которые были выплачены по соответствующему больничному. Примечательно, что такое требование об уплате суммы компенсации по листку нетрудоспособности, сформированному на основании необоснованного медицинского заключения, будет приравнено к исполнительным документам, а соответственно, компенсацию с докторов смогут стягивать в принудительном порядке.

5) Выплата больничных из средств Фонда будет начинаться с 11-го дня нетрудоспособности. До того, в течение 10 дней, больничный работнику будет обязан выплачивать работодатель. Сейчас действует норма, согласно которой работодатель оплачивает только первые 5 дней больничного, а далее начинает выплачивать Фонд соцстраха.

6) Больничные не будут предоставлять за период простоя, кроме случаев, когда временная нетрудоспособность наступила до простоя.

7) Размеры больничных пособий станут меньше. В частности:

50% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж до 5 лет (сейчас до 3 лет);

60% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 5 до 10 лет (сейчас от 3 до 5 лет);

70% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 10 до 15 лет (сейчас от 5 до 8 лет);

80% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж от 15 до 20 лет;

100% средней заработной платы (дохода) — застрахованным лицам, которые имеют страховой стаж свыше 20 лет (сейчас от 8 лет).

Некоторые изменения коснулись и пособия по беременности и родам. В правительстве хотят сократить сроки его выплаты — в течение 2 месяцев с даты рождения ребенка (сейчас 70 дней). Также планируют конкретизировать размер пособия на погребение – два прожиточных минимума для трудоспособных лиц, который является действующим на дату смерти (сейчас этот размер определяется Фондом, но не может быть меньше одного прожиточного минимума).

Как сообщалось ранее, в Минсоцполитики планируют повысить размер прожиточного минимума, от которого зависят многие показатели выплат — от для зарплат до налогов и штрафов, но официальные показатели все равно не смогут угнаться за ростом цен.

Как сообщалось ранее, пенсионный возраст для женщин с 1 апреля повышен до 60 лет.