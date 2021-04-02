В Киеве полиция начала высаживать пассажиров из переполненных маршруток. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. В частности, сообщается, что подобное происходит в районе обойного рынка. «Полиция останавливает все переполненные маршрутки. В данной ситуации 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно. Народ выгоняют из транспорта. По возможности выбирайте полупустой транспорт », — говорится в сообщении.

Напомним, что согласно действующим нормам карантина, в транспорте должно быть занято не более половины сидячих мест.

С 5 апреля проезд в общественном транспорте и метро в Киеве будет осуществляться только по спецпропускам. Столичные власти города объяснила, как их получить. Об этом сообщает пресс служба Киевской городской держадминистрации.Для того, чтобы получить документ руководитель предприятия должен направить письмо директору департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского горсовета. В письме необходимо указать: Название предприятия; обоснование необходимости получения спецпропусков; обоснование количества спецпропусков с указанием штатной численности работников предприятия; реквизиты предприятия с указанием розташування- адреса и района. Киев; контактное лицо для получения спецпропусков с указанием номера телефона. В КГГА отметили, что количество ограничено, а заявления от физических лиц принимаются.