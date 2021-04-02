В Киеве задержан 32-летний мужчина, который стрелял в охранника магазина за замечания об отсутствии маски. Как сообщает прокуратура, инцидент произошел в помещении магазина, расположенного в ТРЦ на проспекте Победы. Установлено, что мужчина зашел в магазин без защитной маски, в связи с чем охранник сделал ему замечание. Не желая соблюдать карантинных мероприятий, мужчина достал предмет, похожий на пистолет и сделал 2 выстрела в охранника.

В результате происшествия охранник получил телесные повреждения в область головы и туловища. Злоумышленника задержали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о сообщение правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения. Между тем, в Киеве полиция начала высаживать пассажиров из переполненных маршруток. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. В частности, сообщается, что подобное происходит в районе обойного рынка. «Полиция останавливает все переполненные маршрутки. В данной ситуации 401, уже вторая за три минуты. Штраф будет точно. Народ выгоняют из транспорта. По возможности выбирайте полупустой транспорт », — говорится в сообщении.