Россия примет дополнительные меры по обеспечению своей безопасности в случае усиления войск НАТО вокруг Украины.

Так прокомментировал слова замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца спикер президента РФ Дмитрий Песков. Машовец, напомним, заявил, что странам НАТО, которые граничат с Украиной, нужно повысить боеготовность.

«Безусловно, такое развитие сценария привело бы к дальнейшему росту напряженности вблизи российских границ. Конечно, это потребует дополнительных мер от российской стороны по обеспечению ее безопасности», — цитирует Пескова ТАСС.

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ситуация на Донбассе свидетельствует о том, что Россия пытается реализовать сценарий «ползучей аннексии».

Главное управление разведки Минобороны отмечает, что Россия завершает подготовку комплекса мероприятий, цель которых спровоцировать Украину дать военный ответ на враждебные действия оккупантов вдоль линии соприкосновения сторон на Донбассе.