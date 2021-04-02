В Министерстве иностранных дел назвали призыв в оккупированном Крыму, который объявила Россия, военным преступлением.

В ведомстве также напомнили, что оккупационная администрация системно нарушает нормы международного гуманитарного права, в частности, положения Четвертой Женевской конвенции 1949 года:

«Начиная с 2015 года, российская оккупационная администрация уже провела на полуострове 12 призывных кампаний, незаконно призвав около 28 тысяч, а 1 апреля 2021 начала очередную призывную кампанию».

Несогласных с принудительным призывом крымчан преследуют в уголовном порядке, что также является нарушением Четвертой Женевской конвенции.

МИД призвал международное сообщество «дать надлежащую оценку действиям РФ на временно оккупированной территории, продолжить и усилить политико-дипломатическое давление на государство-агрессора».

Как сообщалось ранее, боевики «ЛНР» и «ДНР» в марте понесли существенные потери живой силы и техники — свыше 20 погибших и более чем 30 раненых.

Парижский апелляционный суд отклонил решение Международного Трибунала от 26 ноября 2018 по делу Ощадбанка против Российской Федерации о возмещении потерь в Крыму, вызванных аннексией полуострова — речь идет о возмещении 1,3 млрд долларов убытков.