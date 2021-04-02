В Минсоцполитики планируют повысить размер прожиточного минимума, от которого зависят многие показатели выплат — от для зарплат до налогов и штрафов, но официальные показатели все равно не смогут угнаться за ростом цен.

Об этом говорится в материале «Сегодня».

Сегодня прожиточный минимум в Украине равен 2189 грн (общий показатель). Для разных социально-демографических групп он составляет от 1769 грн (для нетрудоспособных лиц) до 2395 грн (дети 6-18 лет). Согласно закону о госбюджете, в этом году планируется повышать прожиточный минимум еще дважды. С 1 июля средний показатель вырастет до 2294 грн, а с 1 декабря – до 2393 грн.

Таким образом, за год прожиточный минимум должен увеличиться на 204 грн, или на 9,1%.

А вот как должен прирастать прожиточный минимум в последующие годы:

2022 год – 2728 грн. (+14%)

2023 год – 3137 грн. (+15%)

2024 год – 3921 грн. (+25%).

Таким образом, за следующие три года прожиточный минимум должен вырасти в целом на 80%. Но даже при таких темпах он не догонит показатель реального прожиточного минимума.

Минсоцполитики регулярно рассчитывает показатель реального прожиточного минимума. И, хотя потребительская корзина, на основании которой ведутся такие подсчеты, давно устарела морально и не учитывает объективной ситуации, этот реальный прожиточный минимум все же больше напоминает ту величину, на которую сегодня можно прожить, ограничивая себя во всем.

В феврале 2021-го, по данным Минсоцполитики, реальный прожиточный минимум в Украине составлял 4083 грн, и это без учета обязательных коммунальных платежей. Если же учитывать коммуналку, прожиточный минимум уже сейчас в ценах февраля равен 4679 грн. А Минсоцполитики, напомним, обещает поднять официальный прожиточный минимум за три года только до 3921 грн.

То есть о том, чтобы официальный прожиточный минимум сравнялся с реальным, речь, похоже, уже не идет. По крайней мере, не в ближайшие 3 года.

Напомним, в настоящее время от прожиточного минимума рассчитывается несколько сотен различных показателей для зарплат и соцвыплат, налогов и штрафов. Но это сейчас, ведь в парламенте давно готовится к рассмотрению законопроект, который должен «отвязать» большинство выплат и платежей от прожиточного минимума. Вместо этого хотят ввести ряд «базовых величин». Уже со следующего года могут появиться базовая величина для социальных выплат, базовая величина для денежных платежей и взысканий, базовая величина для административных сборов. Планируется, что в 2022 году эти величины будут соответствовать прожиточному минимуму, а затем могут изменяться независимо от показателя ПМ.

Как сообщает Минсоцполитики, те цифры, о которых сегодня идет речь, будут использоваться для расчета социальных выплат.

Таким образом, если предложенные Минсоцполитикой цифры лягут в основу закона о госбюджете на следующий год, в 2022-м украинцы будут получать, например, такие соцвыплаты:

минимальная пенсия – 2205 грн (+14% к ПМ на 1 декабря 2021 года для нетрудоспособных лиц и к минимальной пенсии):

максимальная помощь одиноким матерям на детей до 6 лет – 2394 грн, от 6 до 18 лет – 2985 грн;

алименты от государства детям, чьи родители уклоняются от их уплаты, – 1197 грн (дети до 6 лет) и 1492 грн (с 6 до 18-ти).