С клубным рекордом завершил матч 20 тура Премьер-лиги «Днепр-1». В игре против «Львова», который в прошлый раз нанес поражение «Шахтеру», команда Йовичевич забила 5 мячей. Справедливости ради отметим, что гости из Галичины второй тайм играли в меньшинстве. Однако сумели забить гол престижа — 5: 1. Ранее «Днепр-1» с разницей в четыре гола не выигрывал, как и не забивал 5 голов в одной встрече. «Днепр-1» в весенней части соревнований не проиграл ни разу. На его счету 5 побед и 2 ничьи. Лидеры, «Динамо» и «Шахтер» сыграют, соответственно, в Александрии и Полтаве. Оба матча покажет телеканал «Футбол 1». 3 апреля (суббота) 14:00. «Мариуполь» — «Ингулец», «Футбол 2» 17:00. «Движение» — «Заря», «Футбол 2» 19:30. «Десна» — «Олимпик», «Футбол 2» 4 апреля (воскресенье) 14:00. «Проходи» — «Колос», «Футбол 1» 17:00. «Ворскла» — «Шахтер», «Футбол 1» 19:30. «Александрия» — «Динамо», «Футбол 1»

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