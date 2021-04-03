В официальном сообщении о результатах первых телефонных переговоров президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского обнаружили расхождения. На это указал журналист «Голоса Америки» Остап Яриш в Facebook. «Две версии телефонного разговора Байдена и Зеленского от Белого дома и от Офиса президента. В украинской версии в частности является следующее: «Джо Байден отметил, что увлекается лидерство Владимира Зеленского в превращении Украины в государство с прочными демократическими институтами», — написал журналист, прикрепив к посту скриншоты из официальных коммюнике разговора Байдена и Зеленского.

Заявление Офиса президента Украины

Как известно, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский 2 апреля провели первую телефонный разговор на фоне эскалации боевых действий на востоке Украины и наращивании Россией военной силы на границах. Впоследствии Белый дом обнародовал детали разговора Байдена и Зеленского. Также Офис президента рассказал детали разговора Зеленского и Байдена. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждает, что телефонный разговор между президентами Украины и США инициировала американская сторона.