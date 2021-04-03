В штате Вирджиния дикий олень врезался в школьный автобус на полном ходу. Животное влетела в салон через лобовое стекло, приземлилась на спящего ученика и выбежала на улицу через дверь. Видео удивительного инцидента стало вирусным, и никто, включая его непосредственных участников, не может понять, как оленю удалось уйти невредимым.

Оказавшись в автобусе, олень несколько секунд бегал по салону, после чего шокированный водитель остановился и выпустил его на улицу. «Что это было?» — спрашивает школьник на переднем сиденье. «Это был чертов олень» — отвечают ему. По словам официальных лиц, в результате столкновения никто не пострадал. В соцсетях водителя хвалят за самообладание: он справился с управлением несмотря на необычное ДТП. Добавим, что несколько сотен полицейских приняли участие в разгоне тысяч человек в Брюсселе, которые с нарушением коронавирусных ограничений пришли на концерт в парке Bois de la Cambre. Музыкальный фестиваль самом деле оказался первоапрельской шуткой.