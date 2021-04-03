На сайте Верховной Рады Украины обнародован для обсуждения проект закона «О местном референдуме». Общественное обсуждение продлится до 11 апреля. Обнародование текста законопроекту до его официальной регистрации — абсолютно правильная и демократическая практика и должна быть распространена и на другие направления законотворчества. К примеру, проект закона «О государственной политике переходного периода» получил более сотни предложений, и сейчас специалисты Министерства реинтеграции прорабатывают их на предмет усовершенствования базового текста законопроекту. Собственно, обнародование «белых книг» или предыдущих версий законопроектив является таким же элементом народовластия, как и инструменты референдумов. Проект закона о местном референдуме готовила рабочая группа в составе как представителей органов власти, так и лучших украинских независимых экспертов. Поэтому процедурные моменты формирования комиссий по проведению референдумов, организации голосования или подсчета голосов выписано профессионально и в соответствии с действующим Избирательного кодекса. Общественную дискуссию вызывают политические части законопроекту — прежде всего предмет ведения, а также возможные последствия принятия закона для процесса децентрализации и изменения баланса сил между центральной и местной властью. Технология местного референдума может стать рычагом влияния на местную власть, ведь им может воспользоваться центральная власть, в результате децентрализации лишилась значительной части административного ресурса. Согласно законопроектом, предметом референдума может быть выражение недоверия местном совете или сельскому, поселковому, городскому голове. И для организации такого референдума местные оппозиционные политики должны собрать подписи 10% избирателей, зарегистрированных на соответствующей территории. Для городских голов, которые одержали победу в первом туре и удерживают высокие рейтинги, эта угроза не является критической. Однако для тех, кто победил в сложной конкурентной борьбе, угроза импичмента через местный референдум станет дамокловым мечом. Утешением для местной власти является то, что подобный референдум разрешается провести только один раз в течение срока полномочий мэра или совета. И эффективную защиту от атаки даст возможность выиграть его и получить фактически вотум доверия до конца срока пребывания в должности. Местная оппозиция также сможет инициировать референдум об утрате силы нормативно-правовым актом органа местного самоуправления или отдельными его положениями. К примеру, местный совет выделит землю «своим» застройщикам, а их конкуренты инициируют местный референдум проведут успешную агитационную кампанию, продемонстрируют коррупционный интерес и экологические угрозы и отменят соответствующее решение. В этом примере община получит лучший баланс сил и сможет стать арбитром в подобных ресурсных спорах. Другим контраверсионным вопросом, стоящим проведения местного референдума, может стать разрешение на строительство, например, птицефабрики или химического предприятия на территории общины. С одной стороны, это дает налоги и рабочие места, с другой — вызывает экологические риски. Очевидно, что коммерческие конкуренты или титушки-шантажисты пытаться инициировать также референдумы по закрытию действующих подобных объектов, и в таком случае не совсем понятно, кто будет компенсировать убытки от осуществленных инвестиций. Городской голова и большинство в местном совете смогут использовать инструмент референдума для усиления переговорных позиций в диалоге с центральной властью. Крупные инфраструктурные проекты нуждаются в финансировании из центрального бюджета, и выбивать соответствующие ресурсы будет несколько легче в случае поддержки такого проекту на местном референдуме. Особенно эффективным это будет для тех первых общин, организуют плебисцит сразу после вступления в силу закона. Кабмин и Верховная Рада просто не будет морального права отказать наиболее демократической общине, которая на референдуме докажет необходимость построения нового моста, аэропорта или метро. Оппоненты института местных референдумов говорят о рисках использования этого инструмента сепаратистами и врагами. Что касается объявления «независимости» от центральной власти, то подобный вопрос никогда не будет согласовано Центральной избирательной комиссией, получает полномочия по определению соответствия предмета референдумов законодательству. А псевдореферендум в Крыму оккупанты смогли провести и без наличия соответствующего закона. В то же время существуют риски, которые могут попытаться вынести на местный референдум вопрос предоставления дополнительных возможностей для использования другой, кроме украинского, языка на отдельной территории. В случае противоречия таких инициатив действующему законодательству о языках вопрос не будет согласован на уровне ЦИК, но весь процесс станет поводом для информационных кампаний вокруг языковой проблематики. Вопросы геополитики более реалистично будут выноситься на местные референдумы через голосование по поводу переименования населенных пунктов. Часть жителей Кропивницкого могут выразить несогласие с изменением названия города пять лет назад. Хотя ЦИК здесь может признать вопрос по переименованию города исключительными полномочиями Верховной Рады и не позволить провести референдум. Закон о декоммунизации не содержит исчерпывающего перечня запретов на имена и бренды русской и советской истории. А вот названия улиц, площадей и парков является ответственностью местных властей, и здесь будет простор для фантазии. Поэтому эти вопросы могут возобновить дискуссии на темы не только языкознания, но и геополитического выбора. Законопроект содержит прямой запрет проведения референдумов по вопросам местных бюджетов и коммунальных тарифов. Поэтому через референдумы избиратели не смогут перекраивать бюджетные строки или выражать свое отношение к тарифам, которые во многом утверждаются на местном уровне. Однако опосредованное влияние на формирование бюджетов все-таки может быть организован через голосование за программу развития общины или определения приоритетным финансирование каких-то объектов или направлений. Референдумы будут финансироваться из средств местных бюджетов, а агитационная кампания — из фондов инициаторов референдума и их оппонентов. Поэтому местные власти вряд ли проводить их с малозначимых вопросов, заботясь об экономии средств. Более того, в случае попыток оппозиции провести референдум власть критиковать такую идею аргументами экономии средств и использования их на благоустройство вместо достаточно дорогих плебисцитов о недоверии местной власти или отмены ее решений. Порог явки, как и при всеукраинских референдумах, в законопроекти предусмотрен на уровне более 50% от числа избирателей. Интерес избирателей к местным выборам постоянно падает, а во многих общинах значимое количество избирателей просто физически отсутствует — выехали на сезонные работы за границу или в другие города. Средняя явка на местных выборах 2020 составила 36,88%, на довыборах народных депутатов в двух округах 28 марта 2021-го — 21 и 35% соответственно. Поэтому можно прогнозировать, что как минимум половина референдумов будут проведены, однако признаны несостоявшимися. Особенно если оппоненты замеряют прогнозируемую явку и проведут кампанию по отказу от участия в голосовании. Местные референдумы нельзя проводить одновременно с выборами, конечно, не является экономным и повышает риски срыва явки. Однако эта норма защищает от соблазна использовать референдум для продвижения выгодных для какой-либо партии популистских вопросов и манипулирования волеизъявлением. В Украине существовала возможность проведения местных референдумов в 1991-2012 годах. После принятия нового закона о всеукраинском референдуме 2012 исчезла даже теоретическая возможность проводить местные референдумы. В течение 22 лет было инициировано 178 референдумов, из них в 122 случаях процесс был доведен до принятия и имплементации решения. В общем украинское общество готово к получению дополнительных рычагов народовластия. Гражданам нравятся проекты вроде «Общественный бюджет», и они хотят влиять на работу власти не только в день выборов, но и между выборами. Право на местные референдумы гарантированное Конституцией, поэтому закон принимать надо, и открытые процедуры подготовки должны сделать его максимально эффективным и защищенным от злоупотреблений.