Убежден, что мы справимся с этим московским бедствием. Я думаю, что сейчас мы имеем уникальный шанс, если откроем внутренний диалог! Украинская победа начинается с тебя. Но для этого нам нужно пройти долгий путь национального единства. Это то, чем я больше уделяю внимания. Если спросить у западных экспертов, которая, по их мнению, самая большая проблема в войне, которая ведется на востоке Россией против Украины, то они скажут, что это конфликт идентичности. Это проблема идентичности. Другими словами, я хочу сказать, что 40 млн могут жить как целостный организм, а это — большая сила. Поэтому мы все время говорим о создании украинской политической нации, где есть евреи, болгары, украинцы, русские, греки и другие, но все они — украинцы. Я уверен, что мы справимся с этим национальным вызовом. Мы станем ближе друг к другу, у нас появится больше любви и единства.

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