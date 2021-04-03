Обсуждая разговор лидеров Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, которая состоялась без президента Украины Владимира Зеленского, надо «смотреть на протокол». Об этом заявил в комментарии «Радио Свобода» председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук. «Надо смотреть на протокол, а не просто говорить о встрече. Если бы был предусмотрен порядок дня, а там бы было написано, что встреча посвящается вопросам Украины или ситуации на Донбассе, и туда бы не пригласили Зеленского, то это было бы против логики. И я бы сказал, что это неправильно — нельзя решать вопрос Украины без Украины », — сказал Кравчук. Он добавил, что «вопрос в повестке дня не касалось только Украины». «Оно было более широким. Там не было ничего нового сказано, никаких решений не принималось. Нет! Просто еще раз было обращено внимание, что нужно выполнять всем решения, которые были приняты в «нормандском формате» и на минском площадке. Я не вижу в этом какого-то умысла обойти Украину », — подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ. Напомним, во время трехсторонних переговоров канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрона призвали президента РФ Владимира Путина к встрече в «нормандском формате». На фоне обострения ситуации на Донбассе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить дальнейшие действия по урегулированию ситуации с лидерами стран «нормандского формата». Зато в РФ заявили, что Путин не планирует разговора с Зеленским.