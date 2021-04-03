Каждый пятый американец до настоящего времени полностью привился от коронавируса. Об этом заявила руководитель федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ) США Рошель Валенского. Она уточнила, что прививки получили или по две дозы препарата Pfizer / BioNTech или Moderna, или дозу однокомпонентного средства компании Johnson & Johnson. Валенского пожаловалась на то, что некоторые граждане не верят в эффективность вакцины. Она отметила, что для борьбы с подобным явлением в стране проводится массовая просветительская кампания, рассказывающая о безопасности и эффективности препаратов По информации СМИ, как минимум одну дозу получили 101,8 миллиона человек с 328 000 000 американцев. Напомним, президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавирус после прививки российской вакциной. Известно, что сейчас он находится на изоляции и ожидает результата ПЦР-теста. Коронавирус застал его сразу после празднования 62-летия в пятницу. Как сообщалось, за минувшие сутки, 2 апреля, в Украине выявлено 20341 новый больной Covid-19. Это наибольшим количеством заболевших с начала пандемии. Вчера от осложнений болезни умерли 396 пациентов, что на 37 человек меньше, чем на 1 апреля. Были госпитализированы 5186 человек, выздоровели от коронавируса 9166 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 128 492 (в том числе методом ПЦР — 58951, методом ИФА — 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46457).

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