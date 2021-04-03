На Прикарпатье, в селе Пасечная, произошел пожар. Горели остатки пролитых нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-центре ДСНС. «2 апреля в 20:14 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на открытой территории в селе Пасечная», — говорится в сообщении. К месту пожара были направлены спасателей, которые по прибытию установили, что горят остатки пролитых нефтепродуктов, а также кустарники на открытой территории. Отмечается, что площадь пожара на момент прибытия спасателей составляла 50 м2. Пожарные локализовали пожар в 20:52, а уже в 21:01 — ликвидирован. «К ликвидации пожара было привлечено 12 человек личного состава и три единицы техники», — резюмировали спасатели. Напомним, в ночь на пятницу, 2 апреля, в Харькове произошел пожар на территории ООО «Новобаварский бетон» в одноэтажном здании ангарного типа по изготовлению подсолнечного масла. К слову, в Винницкой пламенем было уничтожено почти 30 гектаров сухой растительности. Предполагаемая причина пожаров — неосторожное обращение с огнем. Как сообщалось, в Белоцерковском районе Киевской области во время сжигания сухой травы погибла 80-летняя женщина. Ее останки обнаружили пожарные, прибывшие на тушение пожара.