Бывший помощник главы информотдела Киево-Печерской лавры иеромонах Иннокентий молодости, который недавно перешел Поместной церкви, в интервью «Главкому» рассказал, почему д уховенство Московской церкви не спешит переходить к ПЦУ. Иннокентий молодости подчеркнул, что всем, кто присоединяется к УПЦ / ПЦУ, Московский патриархат запрещает священнослужения. «Никто никому не угрожает, будто если вы пойдете в ПЦУ, мы с вами что-то еще сделаем. Вот живет человек в монастыре и решила уйти. Но куда? Скажите, почему ему идти в Михайловский монастырь, если у него в лавре есть пещеры, в лавре акафисты служат, монах к мощам может ходить постоянно. Какой смысл оставлять это место и идти, например, в Михайловское? И такого монастыря, по правде, в УПЦ / ПЦУ нет, каков мог бы принять, к примеру 50 или более монахов, если бы они присоединились к поместной Церкви », — рассказал он. Иеромонах очертил настроения молодой части клира церкви Московского патриархата в Украине: «Когда я был в отпуске в Николаеве, со всеми, с кем общался, а там мои однокурсники по семинарии служат в соседних епархиях, то никто негативно о моем решении не высказался, когда я ним поделился. Такого мнения и те, кто в Ровенской, Запорожской, Херсонской, Одесской областях. Один из них даже сказал: все равно все будем едины ». По его словам, в основном настроения молодой части духовенства адекватно отвечают той религиозной ситуации, которая сложилась в Украине. Напомним, бывший помощник главы отдела информации и связей с общественностью Свято-Успенской Киево-Печерской лавры иеромонах Иннокентий молодости в марте присоединился к клирикам Переяславско-Вишневской епархии Поместной церкви Украины. Эта новость вызвала настоящий взрыв в украинском православии. Неожиданность заключается прежде всего потому, что в Поместной церкви присоединился представитель украинского монастыря, в котором орудует наиболее консервативная и закрыта для внешнего мира часть РПЦ в нашем государстве. 31 марта митрополит Онуфрий запретил отцу Иннокентию в служении. Ранее верующие Украинской православной церкви Московского патриархата передали в Офис президента обращение с требованием отменить закон о принудительной смене названия УПЦ (МП) експрезидентом Петром Порошенко. Напомним, Верховная Рада 20 декабря 2018 приняла закон № 5309, который, в частности, предусматривает, что религиозная организация, центр которой расположен в стране-агрессоре, в своем названии должна указывать полную уставную название своего религиозного центра.

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