Когда Amoled-дисплеи были прерогативой флагманских моделей. Но сейчас производители ставят их на модели средней ценовой категории. Но даже на недорогие телефоны. Такие экраны показывают более насыщенную, контрастную картинку, и положительно сказываются на автономности устройства, за что и ценятся многими пользователями. Эксперты GSMinfo выбрали самые дешевые смартфоны с Amoled экранами.

Honor 30i

Honor 30i

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy M21

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51

Vivo V20 SE

Vivo V20 SE

Realme 7 Pro

Realme 7 Pro

отличный чип Snapdragon 720;

8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти

основная камера с четырьмя модулями на 64, 8, 2 и 2 МП;

NFC;

мощные стерео динамики;

батарея на 4500 миллиампер-часов.

Самый доступный аппарат с Amoledьом среди актуальных моделей в 2021 году — это Honor 30i. Дисплей у него очень приличный, с FullHD + разрешением и встроенным сканером отпечатков пальцев. Внутри — проверенный процессор Kirin 710, который китайцы используют уже несколько лет подряд. Конечно, новые чипы Qualcomm для многих лучше, но производительности 710-го все еще хватает для любых задач. И оболочка под это железо в Huawei оптимизирована практически идеально — интерфейс летает. Батарейка — на 4000 миллиампер-часов. Ее хватает на два дня работы на одном заряде. За фото-видеоряд здесь соответствуют камеры на 48 + 8 + 2 мегапикселей. Из приятных фишек — NFC и отдельный слот под карту MicroSD, который позволяет расширить очень неплохие для этого сегмента 128 гигабайт встроенной памяти. Казалось бы, идеальный бюджетный смарт. Но стоит помнить об отсутствии на Honor 30i поддержки сервисов и приложений Google. Пользоваться придется аналогами от Huawei, а часть приложений ставить через apk-файлы, хотя некоторые владельцы 30i не видят в этом никакой проблемы.Совсем немного доплатив, можно взять Samsung Galaxy M21, и для среднестатистического пользователя это куда более лучший вариант. Во-первых, здесь все в порядке с Google-сервисами. Во-вторых, в M21 есть козырь, который нечем крыть — это огромный аккумулятор на 6000 миллиампер-часов, с которым телефон живет три, а при экономном использовании все четыре дня без розетки. Фишкой можно назвать расположение сканера отпечатков пальцев — в M21 он не встроен в экран, а расположенный на спинке, не так круто выглядит, но на практике банально удобнее и быстрее. В целом это очень добротный недорогой телефон, придраться можно только к смутному дизайна с задней крышкой из дешевого пластика, но проблема решается приобретением защитного стекла с 100-300 гривен.В сегменте до 10000 следует присмотреться к Galaxy A51 — это один из самых популярных смартфонов в Украине в 2020 году. Когда он официально стоил 6500000, но сейчас такие цены остались только на сером рынке. В розницу бестселлер продают в пределах 7 300 — 9000 тысяч. За такие деньги предлагают смартфон, в большинстве повторяет Galaxy M21. В девайсов одинаковые процессоры, камеры по 48 МП и повсюду NFC. Но в A51 более современный дизайн: его фронтальная камера интегрирована в отверстие внутри экрана, блок объективов сзади повторяет флагманские модели бренда, а пластиковый корпус замаскированный под стекло. Однако здесь придется выбирать между красотой и повышенной автономностью, поскольку аккумулятор A51 всего на 4000 миллиампер-часов.Этот смартфон покупают ради привлекательного дизайна. В отличие от большинства сопоставимых по цене устройств он сделан из стекла, причем задняя часть имеет тактильно приятную матовую поверхность. Amoled экран на 6.4-дюйма получил разрешение FullHD + и встроенный сканер отпечатков пальцев. У него хорошая цветопередача.Наиболее продвинутый телефон с Amoled экраном с относительно недорогих устройств — это Realme 7 Pro. Конечно, ценник в 9000 низким не назовешь. Но периодически его можно «выловить» по акции и получить смартфон с приличным железом и крутыми флагманскими фишками. внутри:

Важнейшая особенность этого телефона — реактивная зарядка на 65 Вт, которая способна зарядить его с 0 до 100% за 34 минуты. Из минусов только пластиковый корпус и плохое качество звука при видеозаписи. В Realme то намудрили с шумоподавлением, из-за чего звук на видео еле слышно, но эту проблему должны решить с обновлениями.