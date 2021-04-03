Министерство здравоохранения Нидерландов приостанавливает вакцинацию от коронавируса препаратом компании AstraZeneca лиц моложе 60 лет. Как сообщает DW, такое решение правительства Нидерландов вызвано тем, что в стране обнаружили пять случаев тромбоза у женщин в возрасте от 25 до 65 лет после прививки препаратом AstraZeneca. Также к такому шагу побудил недавний летальный случай женщины, которая получила прививки этим препаратом. Вследствие распоряжения отменены около 10 000 запланированных прививок, говорится в сообщении. В то же время в Минздраве Нидерландов заверили, что эта мера носит временный характер. Между тем в самой компании-разработчику вакцины заверили, что готовы к тесному и широкому сотрудничеству с органами власти Нидерландов по любому вопросу относительно препарата. Накануне главный инфекционист США выступил против применения AstraZeneca. Также немецкие эксперты утверждают, что люди моложе 60 лет не должны получать вторую дозу вакцины AstraZeneca. Как известно, Германия с 31 марта на национальном уровне приостановила использование вакцины от коронавируса Oxford / AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет. 1 апреля президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер получил первую дозу вакцины от коронавируса AstraZeneca. Отметим, регулятор ЕС не нашел связи между тромбозами и прививками вакциной AstraZeneca. Ранее в этом месяце вакцина столкнулась с проблемами, когда более десятка стран временно приостановили ее использования после того, как с ней связали единичные случаи нарушения свертывания крови у небольшого числа вакцинированных людей. Приостановление сняли после того, как регулятор ЕС по лекарственным средствам заявил, что вакцина безопасна. На прошлой неделе компания обновила показатель эффективности своей вакцины против Covid-19 до 76%. 24 марта компания заявила, что перечислила данные исследования в США и пришла к выводу, что вакцина эффективна в предотвращении симптоматического Covid-19 не в 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76. Ранее компания AstraZeneca предоставила информацию, которую вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Согласно предварительным результатам исследования, в котором приняли участие 30 000 человек, вакцина показала эффективность 79% и 100% эффективность против тяжелого или критического течения заболевания. Европейское медицинское агентство назвало AstraZeneca безопасной и эффективной. Учреждении пришлось экстренно собраться на заседание после ряда сообщений, после прививки в 40 человек из 17000000 вакцинированных образовались тромбы. Сейчас регулятор отмечает, что вакцинация препаратом не увеличивает общий риск развития тромбов, а польза от него превышает риски. Ряд стран ЕС, которые приостановили ее введения, объявили о восстановлении прививок. После ситуации с отказом многих стран от прививок вакциной AstraZeneca она получила новое название. Ее переименовали в Vaxzervia. К слову, с начала кампании по вакцинации от Covid-19 в Украине было зафиксировано 732 сообщения о «неблагоприятные события» после иммунизации, среди которых пять летальных случаев.

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