За прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине выявлено 20341 новый больной Covid-19. Это наибольшим количеством заболевших с начала пандемии. Вчера от осложнений болезни умерли 396 пациентов, что на 37 человек меньше, чем на 1 апреля. Были госпитализированы 5186 человек, выздоровели от коронавируса 9166 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Осуществлен тестирований за сутки — 128 492 (в том числе методом ПЦР — 58951, методом ИФА — 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46457). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1731971 человек;

выздоровели — 1342536 человек;

летальных исходов — 34 075;

проведения ПЦР-тестов — 8297800.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

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Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине выявлено 19893 новых больных Covid-19. Вчера от осложнений болезни умерли 433 пациентов, что на 12 человек больше, чем 31 марта. Это наибольшим количеством смертей от начала пандемии. Были госпитализированы 5040 человек, выздоровели от коронавируса 10287 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (1668), Одесской (1608), Харьковской (1494), Хмельницкой (1351) и Днепропетровской (1178) областях.