Полиция Капитолия сообщила, что человеком, который атаковал КПП Конгресса и убил одного полицейского, был афроамериканец Ноа Грин. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, за несколько недель до атаки человек писал в социальных сетях, что правительство «пытается контролировать его разум». Также он жаловался на болезни и потери работы. За несколько часов до атаки он опубликовал видео, в котором говорил, что федеральное правительство США является «врагом чернокожих людей номер один». Администрации Facebook и Instagram оперативно удалили страницу Ноа Грина и отметили, что будут блокировать любой контент с одобрением данной атаки. Как известно, один полицейский скончался от полученных ранений, еще один находится в больнице с ранениями в результате нападения в пятницу на комплекс Капитолия США злоумышленника на автомобиле, имел при себе холодное оружие. Нападающий признано мертвым. Автомобиль злоумышленника протаранил заграждение у комплекса Капитолия, наехал на двух полицейских, после чего вышел и начал бросаться с ножом на стражей порядка. Из-за инцидента входы и выходы в здание Капитолия были закрыты из-за «внешнюю угрозу безопасности». Глава полиции Капитолия Роберт Конти сообщил, что правоохранители пока не связывают смертельный инцидент вблизи КПП здания с терроризмом. Как известно, Нацгвардия США продолжит охрану Капитолия до мая. Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов. Протесты переросли в беспорядки и проникновения сторонников Трампа в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.