Папа Римский Франциск пока еще не ответил на приглашение президента Владимира Зеленского посетить Украину к празднованию 30-й годовщины Независимости. Об этом заявил посол Украины в Италии Ярослав Мельник, сообщает «Укринформ». Он добавил, что за вопросы организации визита соответствует посольство Украины при Святом Престоле. «Вопрос о визите Папы в Украину поднимался во время недавнего визита премьер-министра Украины в Ватикан. Они рассматривают этот вопрос, благодарят за приглашение. Пока решение не принято », — сказал Мельник. Напомним, 25 марта Папа Римский Франциск принял на частной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль. Во время встречи были подтверждены хорошие двусторонние отношения между Святым Престолом и Украиной. Стороны обсудили некоторые текущие вопросы взаимного интереса, а также различные темы, связанные с жизнью и деятельностью католической церкви в стране. Папа Франциск и украинский премьер-министр уделили большое внимание кризису в области здравоохранения и ситуации на востоке Украины. Была выражена надежда, что недавние нарушения режима прекращения огня уступят место жестам в пользу мирного урегулирования конфликта, сообщает пресс-служба Ватикана. К слову, Папа Римский Франциск подписал указ, который уменьшает размер зарплаты кардиналам и другим работникам Святого престола для сохранения рабочих мест на фоне финансовых трудностей, которые возникли в результате пандемии коронавируса. Ранее Папа Римский Франциск выступил с осуждением организованной преступности, использует для своего обогащения вспышка пандемии коронавируса.

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