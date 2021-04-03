Президент Аргентины Альберто Фернандес заболел коронавируса. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. Известно, что сейчас он находится на изоляции и ожидает результата ПЦР-теста. Коронавирус застал его сразу после празднования 62-летия в пятницу. Фернандес сообщил, что в он имеет температуру 37,3, головная боль. -За плохого самочувствия он сделал быстрый тест на коронавирус и тот оказался положительным. В то же время, президент также ожидает результатов ПЦР-теста из лаборатории. «Хотя мы ожидаем подтверждения с помощью теста ПЦР, я уже изолирован, придерживаюсь протоколов и указаний моего личного врача», — резюмировал Фернандес. Известно, что 21 января президент Аргентины был вакцинирован против коронавируса вакциной «Спутник V», произведенной российской лабораторией «Гамалия». Добавим, что британское Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) выявило 30 случаев образования тромбов среди введенных 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса.