Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не поступало предложений от президента или правительства о введении чрезвычайного положения в Украине из-за ситуации с Covid-19. Об этом он сообщил эфире канала «Наш». Отвечая на вопрос о возможности введения комендантского часа в Киеве или в регионах Украины, и обсуждается возможность введения чрезвычайного положения в связи с карантинными ограничениями, спикер отметил, что соответствующие предложения должны исходить от правительства. «Возвращаясь к вопросу о чрезвычайном положении. Если будут предоставлены предложения … В данном случае они даже не от СНБО должны звучать, если я не ошибаюсь, по закону, от Кабинета министров Украины, потому что это эпидемическая ситуация. После этого они рассматриваются президентом, президент издает указ. И в течение двух суток, как показывает практика, это происходит быстрее, парламент должен собраться и проголосовать за этот указ в стенах Верховной Рады », — пояснил Разумков. В то же время он отметил, что «исходя из сегодняшней ситуации, пока соответствующей информации ни от президента Украины, ни от Кабинета министров не поступало» Разумков добавил, что парламент в случае необходимости готов делать зависящие от него шаги. Ранее Степанов пояснил, будет ли комендантский час в Украине через Covid-19. Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил 31 апреля, что столица вводит более строгие карантинные ограничения с 5 до 16 апреля. Школы и детсады закроют, общественный транспорт, в том числе метро будет работать по спецпропуска. После этого в СМИ появилась информация о том, что в Киеве могут ввести комендантский час с 22:00. Такое решение якобы может принять Совет, рассмотрев его на следующей неделе. Зато глава Держпродспоживслужбы в Киеве Олег Рубан завил, что вопрос о введении комендантского часа должно приниматься исключительно на уровне Кабинета Министров.