С начала текущих суток российские боевики семь раз нарушили режим «тишины». В результате обстрелов получил ранения Украинский военный. Об этом сообщает пресс служба Министерства обороны.

Так, на Луганском направлении у населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов.

На Донецком направлении вблизи населенных пунктов Гнутово и Пищевик российско-оккупационные войска открывали огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120-го калибра, также огонь вели из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«В результате враждебных действий один воин из состава Операции Объединенных сил получил ранения. Защитнику оперативно оказали помощь », — сообщили в Минобороны.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование вооруженных сил РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

«Так, на этой неделе под контролем кадровых российских офицеров в соединениях и частях первой и второй армейских корпусов проведены командно-штабные тренировки в общей системе управления 8 армии Южного военного округа ВС РФ с целью поддержания их в готовности к применению в условиях возможного обострения обстановки », — говорится в сообщении на это время. Как известно, в последнее время ситуация на Донбассе обострилась, а количество обстрелов со стороны боевиков увеличилось. Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает войска к границе Украины. В четверг российская армия начала масштабные учения в оккупированном Крыму. Также обучение проходить в Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, по информации Хомчака, Россия заводит свои войска на территорию Беларуси под предлогом различных учений. Президент Владимир Зеленский отреагировал на взимание российских войск к украинским границам и считает, что Украина готова к провокациям врага. Между тем США усиливают разведку в Европе из-за взимания российских войск к украинским границам. Главное управление разведки Минобороны 1 апреля сообщил, что страна-агресорка Россия завершает подготовку комплекса мер по провокации украинских военных ответа на враждебные действия вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Россия может начать наступление вглубь территории Украины. На наращивание военного присутствия России вблизи украинских границ отреагировали в США. Вашингтон обеспокоен такими действиями российской армии. В Кремле же заявили, что взимание российских войск к границе с Украиной "не имеет никого беспокоить». Мол, это такой ответ НАТО. Вместе с тем Украина на заседании трехсторонней группы инициировать «пасхальное перемирие». Как уже известно, Россия отказалась от прекращения огня на Донбассе с 1 апреля. Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал нынешнюю эскалацию со стороны России системной и масштабной за последние годы. Пентагон пообещал «не оставлять Украину наедине» в случае эскалации агрессии РФ.