В течение суток 2 апреля было зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ, в результате чего были ранены два украинских военных и одного гражданского. Об этом сообщили в пресс-центре ООС. «За прошедшие сутки, 2 апреля, было зафиксировано 21 нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 20 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 обстрел гражданской инфраструктуры города Красногоровка», — говорится в сообщении. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», неподалеку населенных пунктов Золотое-4 и Новоалександровка российские оккупанты открывали огонь из минометов 82-го и 120-го калибров, а у Светлодарска и Новотошковское враг использовал крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем. В направлении поселка Новолуганское вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из гранатометов различных систем. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку населенных пунктов Пищевик, Красногоровка и Гнутово противник открывал огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а у поселка Опытное — еще и с противотанкового ракетного комплекса. Вблизи Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации использовали подствольные гранатометы. В районе населенного пункта Авдеевка оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а неподалеку Песков — из стрелкового оружия. Вследствие вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. Военнослужащим оказана медицинская помощь. Кроме того, в районе населенного пункта Красногоровка противник совершил обстрел гражданской инфраструктуры, в результате чего гражданское лицо получила осколочное ранение. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. По состоянию на 7:00 утра 3 апреля с стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко Водяного, что на Приазовье, противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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