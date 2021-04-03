В России подробно описали систему «Купол», которую страна-агрессор использовать в случае нападения США. Действия космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) при возможном ударе США по России описаны в публикации «Военно-промышленного курьера». Согласно изданию, в случае движения баллистической ракеты в сторону России на ЦКП СПРН формируется команда «Ракетное нападение", которая "передается органам военно-политического руководства страны для принятия решения». «Весь процесс занимает считанные минуты», — информирует еженедельник, добавляя, что СПРН тесно взаимосвязана с системой контроля космического пространства (СККП) и О, которые «связаны друг с другом и работают как единое целое». В июне 2020 военный эксперт Виктор Мураховский заявил, что в настоящее время Россия способна отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет (МБР) с территории США, но не всегда может делать это в случае пуска ядерного оружия американскими подводными лодками. Добавим, что п резидент Украины Владимир Зеленский провел закрытую тайное совещание с генералами, военными и разведчиками по эскалации ситуации Россией на востоке страны.