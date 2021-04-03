В Первомайске полицейские поймали местного жителя, который разбирался в махинациях с телекоммуникационными услугами населению. Об этом говорится в сюжете ТСН.ua. 37-летний житель райцентра организовал работу подпольного провайдера по обеспечению жителей Первомайска интернетом, за незаконно получал абонентскую плату. В ходе проведения следственных действий правоохранители установили, что злоумышленник без получения соответствующих разрешений, установил и эксплуатировал на территории райцентра радиоэлектронные средства для предоставления доступа к телекоммуникационным сетям местным жителям, за что незаконно получал абонентскую плату.

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Известно, что коммутационное оборудование работало в диапазоне частот, выделенных в пользование местным провайдерам телекоммуникаций, чем препятствовало работе их оборудования. Полицейские провели ряд обысков по месту жительства фигуранта уголовного производства и на подконтрольных ему адресам, во время которых обнаружили 21 радиоэлектронное средство, 8 роутеров, 5 ноутбуков, компьютер и планшет. Для размещения радиоэлектронных средств злоумышленник незаконно установил во дворе своего дома 40-ка метровую вежe радиосвязи. Для демонтажа данных антенн полицейские привлекали сотрудников ДСНС. Следователями проводится расследование уголовного производства начатого по ч. 1 ст. 361 УК Украины «Несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи». Добавим, что сегодня в Белой Церкви полиция задержала 58-летнего мужчину, который пытался задушить 14-летнюю девочку.