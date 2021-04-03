В Винницкой области с 3 по 12 апреля усилят карантин. Такое решение областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла 2 апреля. Об этом сообщается на сайте облгосадминистрации. Так, в этот период запрещено проводить массовые развлекательные спортивные, рекламные и другие мероприятия, кроме официальных спортивных — без участия зрителей. Также нельзя будет проводить культурные массовые мероприятия, в том числе и принимать посетителей в театрах, концертных организациях, кинотеатрах или других учреждениях культуры. Решением комиссии запрещено также деятельность культовых сооружений и помещений, оборудованы для молитвенных нужд, но которые не могут обеспечить одному посетителю пространства в 5 апреля. метров . Запретили проводить и религиозные мероприятия на открытом воздухе, если дистанция между присутствующими будет меньше 1,5 метра. В период усиленных карантина запрещено также посещать учебные заведения, в том числе и ученикам 1-4 классов. Исключение — воспитанники дошкольных учебных заведений и соискатели специального образования. Согласно протоколу руководителям некоторых предприятий рекомендовали установить для работников режим дистанционной (удаленной) работы. Также будет приостановлена деятельность тех субъектов хозяйствования, которые не будут соблюдать режим карантина. Между тем, городские власти Киева обнародовала текст протокола об усилении карантинных ограничений, которые будут внедрены с 5 апреля за высоких темпов распространения коронавируса.