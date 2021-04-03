Один месяц прожили отдельно друг от друга Украинская теннисистка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис. Накануне полуфинала Элины против Эшли Барти на турнире в Майами стало известно, что они восстановили отношения.

pic.twitter.com/czbpr40Msg — Drafts 3.7 (@ 3Drafts) April 2, 2021

Перерыв в отношениях спортсмены сделали после Australian Open, где неважно сыграли и Элина, и Гаэль. Свитолина и Монфис опубликовали в Сторис три картинки с любовными цитатами: «Если любовь не сумасшедшая, то это не любовь», «Ты и я. Любовь. Навсегда »и« Наша любовь вечна ». Также в Сторис появилось фото рисунка пары с емодзи двух сердечек.

pic.twitter.com/rPtP32a25o — Drafts 3.7 (@ 3Drafts) March 31, 2021

Монфис не выходил на корт после вылета из Australian Open, когда в первом круге он уступил финну Эмилу Руусвуори. Свитолина уступила Барти в полуфинале в Майами в двух сетах.