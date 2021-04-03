Британское Агентство по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) выявило 30 случаев образования тромбов среди введенных 18,1 миллиона доз вакцины AstraZeneca от коронавируса. Об этом говорится в отчете Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency UK. Отмечается, что было зафиксировано 22 случая редкого и специфического типа тромбов в мозговых венах и 8 случаев другого тромбообразования на фоне пониженных тромбоцитов (тромбоцитопения). В общем, это на 25 случаев образования тромбов больше, чем британский регуляторный орган заявлял ранее. В то же время в MHRA не выявили осложнений в виде тромбоза после прививки британцев вакциной от Covid-19 компаний Pfizer / BioNTech. По словам специалистов, все же преимущества вакцины предотвращению заболевания коронавирус значительно превышают возможные риски тромбообразования. Напомним, трех медиков в Норвегии госпитализировали с тромбами. Они были вакцинированы против коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. При этом Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало включить анафилактические реакции и гиперчувствительность (аллергическую реакцию) в список побочных эффектов вакцины AstraZeneca от Covid-19. Как сообщалось, ряд европейских стран временно ограничила вакцинацию препаратом AstraZeneca через тромбоз у нескольких пациентов. Однако, при этом Франция не планирует прекращать применение препарата AstraZeneca. Германия тоже не будет прекращать использование в стране вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, несмотря на сообщение о смерти пациентов, получивших вакцину, из-за образования тромбов.