На фоне карантина в Киеве, который был усилен из-за роста числа больных COVID-19 под Департаментом КГГА образуются очереди из людей, которые пытаются оформить спецпропуска для проезда в транспорте. Об этом сообщает Право ТВ. Уже с 5 апреля в столице будут действовать ограничения на движение общественного транспорта, а проездом могут воспользоваться только сотрудники предприятий критической инфраструктуры. Усиления карантина образовалась толпа под Департаментом КГГА, принимает заявки для оформления спецпропусков для проезда в общественном транспорте. Но людям не сообщают, когда именно им оформят документы и зарегистрирована их заявка. Журналисты добавляют, что порядок оформления пропусков был обнародован лишь в четверг, 1 апреля, поэтому у предприятий было немного времени для подготовки и сдачи заявлений, из-за чего и образовалась очередь. Добавим, что власти Николаева решила усилить карантин, общественный транспорт будет работать только в определенные часы, школу после каникул переходят на дистанционное обучение. Также Запорожье вводит жесткий локдаун: когда стартуют ограничения. Ранее стало известно, сколько украинский поддерживают жесткий карантин. К слову, в КГГА рассказали, как в столице будет работать транспорт на время карантина.