Специалисты из Массачусетского технологического института разработали робота RF-Grasp, который благодаря радиоволнам может обнаруживать предметы, спрятанные за стенами. Об этом информирует The Next Web. Полезный в быту изобретение основано на работе с радиоволнами. Р абота со встроенной камерой и RF-считывателем сможет находить предметы, на которых установлены радиочастотные метки, даже если они будут спрятаны за другими предметами или стеной. На демонстрации робот копается в ящике с мусором, ища предметы, размер которых ему закодировали. По мнению исследователей из Массачусетского технологического института, это поможет находить заказы клиентов на складах, обычная камера не может распознать. Добавим, что в Корее места курьеров займут работы. И это не фантазии, а реальность ближайшего будущего. По роботизацию курьерских служб уже взялся известный корейский производитель автомобилей Hyundai в партнерстве с Woowa Brothers. Разработчики уже тестируют небольшую партию роботов и обещают вывести испытания и производство на новый уровень.