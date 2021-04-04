В округе №87 в Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец «Слуги народа» Василий Вирастюк обошел Александра Шевченко менее чем на 750 голосов. Об этом сообщил движение «Честно» на своей странице в сети Фейсбук. По данным наблюдателей, в результате Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко — 29,69% голосов избирателей. При этом «клоны» Шевченко получили 499 голосов. Результаты выборов на 5 участках, где побеждал основном Шевченко, отменили. Исчезли около 500 бюллетеней. Согласно информации в протоколах от УИК, это голоса за Шевченко. Напомним, ночью 2 апреля ОИК на одном из участков признала голосования недействительным. Причина — проблемы с заявлениями и голосованием на дому. Кроме того, пропали 100 избирательных бюллетеней. Кандидат от «Слуги народа» в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области Руслан Кошулинский в интервью «Главкому» рассказал о том, что избирательная кампания велась нечестными методами. Кандидат от «Слуги народа» в народные депутаты Василий Вирастюк еще не победил, но уже объявил, в каком комитете Совета будет. К слову, на Прикарпатье ОИК признала голосования недействительным на еще одном участке. Причина — отсутствие печатей на контрольных листах. Окружная избирательная комиссия округа №87 признала недействительным голосования на избирательном участке №261027. Как сообщалось, Шевченко утверждает, что видеодоказательства фальсификации выборов в округе №87 в пользу Вирастюка.

Читайте также:

Битва за Прикарпатья. Вирастюк, Шевченко или Кошулинский?