В 2020 году команда кандидата в президенты США Дональда Трампа и компания WinRed использовали схему, чтобы автоматически подписывать доноров избирательной кампании жертвовать больше денег, чем они планировали. Об этом сообщает The New York Times. На портале цифровых пожертвований для Трампа использовался заранее установлен флажок, который доноры должны были снять вручную, чтобы отказаться от регулярных пожертвований. Чем ближе были президентские выборы, команда Трампа делала этот отказ тем более «непрозрачной»: в частности, в июне 2020 там появился второй флажок, внутри компании известен как «денежная бомба» — он удваивал вклад донора. Обрабатывала онлайн-пожертвования компания WinRed. NYT отмечает, что вскоре банки и компании, выпускающие кредитные карты, были завалены жалобами на мошенничество со стороны сторонников Трампа по пожертвований, которых они не собирались делать. Сообщается, что иногда суммы пожертвований достигали тысячи долларов. Доноры обычно заявляли, что хотели сделать пожертвование один или два раза, и только потом в своих банковских выписках и счетах по кредитным картам обнаруживали, что они жертвовали снова и снова. Сообщается, что директива о правах потребителей в Европе запрещает компаниям использовать тактику отказа по умолчанию для регулярных платежей.

За последние 2,5 месяца 2020 кампания Трампа, Республиканский национальный комитет и их общие счета выдали онлайн-донорам более 530000 возмещений на сумму 64300000 долларов. Уточняется, что все кампании возвращают деньги по разным причинам, в том числе людям, которые дают больше, чем разрешено законом. Представитель Трампа Джейсон Миллер, как отмечается, уменьшил количество жалоб на мошенничество и общую сумму возмещения в размере 122 700 000 долларов. Он сказал, что внутренние записи свидетельствуют, что предметом официальных споров по кредитным картам были 0,87% транзакций WinRed. Однако, это все равно около 200000 спорных транзакций, общая сумма которых, по словам Миллера, составила 19700000 долларов. На вопрос, знал Трамп об использовании такой схемы платежей, представители компании не ответили. Гиперагрессивная практика по сбору средств не остановилась после того, как Трамп проиграл выборы. Кампания продолжала еженедельно снимать деньги путем предварительно отмеченных полей вплоть до 14 декабря, когда Трамп собрал десятки миллионов долларов для своего нового комитета политических действий Save America.