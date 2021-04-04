В Ужгороде, где насчитывается почти полсотни минискульптур, проведут их паспортизацию. Об этом сообщает Закарпатье онлайн. Потребность в упорядочении минискульптурок — актуально. Ведь до сих пор они были народным достоянием и фактически никому не принадлежали, поэтому никто не нес за них ответственность. Досадные случаи исчезновения статуэток периодически имели место, некоторые возвращались на место. Отмечается, что квесты, Селфи, фотосессии, экскурсии, персональные страницы в соцсетях — минискульптуркы и факты, связывающие их с Ужгородом определенной эпохи нравятся не только местным жителям, но и туристам. Стоит отметить, что на территории Закарпатья их уже более 80. Уже стало доброй традицией ежегодно пополнять коллекцию статуэток, как правило посвященным юбилеям. 2021 — не исключение. В этом году в планах — четыре новых произведения. Известно, что просьба специалистов по туризму поддержали депутаты Ужгородского городского совета и приняли соответствующее решение на последнем 4 заседании городского совета 30 марта 2021. Поручили управлению культуры провести паспортизацию минискульптурок, чтобы после учета взять их на баланс города. А мини-скульптурная история Ужгорода и края будет и в дальнейшем расширяться, привлекая туристов. Добавим, что в Ужгороде анонсировали появление нового интересного историко-туристического объекта в традиции минискульптур.