За минувшие сутки боевики на Донбассе десять раз обстреляли позиции украинских военных. Один украинский боец подорвался на мине, он погиб. Об этом сообщает пресс-центр ООС. В сообщении говорится, что у населенного пункта Пески боевики стреляли из минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а недалеко от поселка Гнутово — из минометов 82-го калибра и ручных противотанковых гранатометов. «Вблизи населенных пунктов Авдеевка, Широкино и Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем», — информировали в ООС. За прошедшие сутки недалеко от населенного пункта Шумы подорвался на мине украинский боец. Он погиб. С начала суток обстрелов боевиков на фронте не зафиксировано. Добавим, что глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил, что Украина не оставит жителей временно оккупированных территорий без внимания и будет делать все для того, чтобы они интегрировались в украинскую действительность.