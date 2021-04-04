За минувшие сутки, 3 апреля, в Украине выявлено 13738 новых больных Covid-19. Вчера от осложнений болезни умерли 258 пациентов, на 138 человек меньше, чем 2 апреля. Были госпитализированы 5545 человек, выздоровели от коронавируса 4657 человек. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов. Осуществлен тестирований за сутки — 75 538 (в том числе методом ПЦР — 36311, методом ИФА — 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 30197). За все время пандемии в Украине:

заболело — 1745709 человек;

выздоровели — 1347193 лица;

летальных случаев — 34333;

проведения ПЦР-тестов — 8334111.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

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Напомним, за прошедшие сутки, 2 апреля, в Украине выявлено 20341 новый больной Covid-19. Это наибольшим количеством заболевших с начала пандемии. Вчера от осложнений болезни умерли 396 пациентов, что на 37 человек меньше, чем на 1 апреля. Были госпитализированы 5186 человек, выздоровели от коронавируса 9166 человек. Осуществлен тестирований за сутки — 128 492 (в том числе методом ПЦР — 58951, методом ИФА — 23084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 46457).