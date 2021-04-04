Специалисты в сфере туризма назвали перспективные с точки зрения туристического потенциала курорты, куда стоит поехать на майские праздники. Об этом сообщает РБК-Украина. По словам специалистов, Арабатская Стрелка и Геническ — замечательные туристические курорты. В течение последнего года эту местность посетило немало туристов. Примечательно, что значительная часть визитов гостей пришлась на период осень-весна. Это подтвердило, что курорт становится круглогодичным: осенью и зимой сюда едут на термальные источники, а весной и летом — по морским отдыхом.

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Возможно, не всем известно, что традиционный туризм на Арабатке и в Геническе всегда начинался как минимум на месяц раньше начала оздоровительного сезона. Обычно поводом для этого послужило большой церковный праздник Пасхи и майских праздников. Иногда они даже совпадали во времени, как и в этом году: православные христиане будут отмечать Пасху 2 мая 2021. После холодной зимы все не могут дождаться стабильного потепления, будет означать, что к лету осталось совсем немного времени. Несмотря на то, что эти майские выходные будут немного длиннее, стоит выбрать отдых не где-нибудь в лесах и парках, а на берегу Азовского моря. Добавим, что Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность открыть два туристических маршрута из Киева в Чернобыль и Канев.