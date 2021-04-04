В Турции после отмены карантина заметно возросло количество заражений коронавируса. Недавно там зафиксировали почти 45 000 новых случаев Covid-19. Об этом пишет DW. В министерстве здравоохранения страны уточнили, что суточные показатели в Турции с начала пандемии каждый раз растут. Напомним, что в январе в Турции ввели жесткий карантин и вторую волну коронавируса удалось взять под контроль.

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Уже с 1 марта ограничения были ослаблены: здесь позволили работу кафе, ресторанов и развлекательных заведений. С тех пор число заражений увеличилось в четыре раза. В то же время в стране начали вакцинацию Pfizer и пока правительство не спешит с введением нового локдауна. Отметим, в 2019 году Турцию посетило 1,2 миллиона украинский. Добавим, что президент Венесуэлы Николас Мадуро допускает возможность оплаты поставок вакцин от коронавируса с помощью экспорта нефти в страны, производящие эти препараты.