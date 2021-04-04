Бывают случаи, когда банк может заблокировать карту, что является очень неприятной и всегда к месту неприятностью. Эксперты GSMinfo рассказали, в каких случаях банк может заблокировать карту и что делать, если это уже произошло.

Вы ввели неправильный ПИН-код

Некоторые банки блокируют карту в сутки или более, если вы трижды ввели неправильный ПИН-код в банкомате или платежном терминале. О блокировании сообщат через пуш-сообщения, сообщения электронной почты или сообщения на смартфон. В отдельных банках после пяти неправильных попыток банкомат изымет карту.

Что делать

Карты некоторых банков разблокируются сами через сутки. Если этого не произойдет, подайте запрос через интернет-банк или позвоните на горячую линию. Если решить проблему нужно срочно, сходите в ближайшее отделение банка. После проверки вашей личности сотрудники офиса вернут доступ ко всем услугам. Если карта изъял банкомат, заблокируйте ее, сообщите в банк и попросите перевыпустить карту. Есть небольшая вероятность, что сможете получить захваченную карту обратно — вам об этом сообщит сотрудник банка-владельца банкомата. В этом случае уточните, какие документы нужно принести с собой.

Банк подозревает мошенничество

Банки мониторят денежные операции и могут приостановить сомнительный платеж или перевод. Это случается по разным причинам:

картой оплачивали покупки в разных странах с небольшими перерывами;

деньги снимали в разных банкоматах примерно в одно и то же время;

картой пытались оплатить покупку онлайн на незащищенном сайте;

картой впервые воспользовались за рубежом.

Что делать

Банки могут различными способами подтвердить, проводили эту операцию вы или кто-то за вас, но обычно они звонят клиенту. Если сотрудник банка не дозвонился, позвоните сами на горячую линию. Вас попросят подтвердить личность — например, назвать кодовое слово. В некоторых случаях вас могут пригласить в офис, чтобы написать заявление. Если планируете пользоваться картой в другой стране, предупредите банк об этом. Лучше вспомнить даже те страны, в которых вы будете проездом. Если собираетесь оплачивать большую покупку, тоже сообщите об этом банк. Важно: сообщение о блокировке карты могут оказаться мошенническими. Если вы получите звонок или сообщение, где собеседник говорит, что вашу карточку заблокировали и нужно перевести деньги на другой счет, знайте, что это мошенники. Никогда не сообщайте никому по телефону данные вашей карты, коды из сообщения, код на обратной стороне карты и другую конфиденциальную информацию. Перезвоните на горячую линию вашего банка, чтобы узнать, действительно возникли проблемы с картой.

Карту заблокировали за долги

Деньги арестовывают, если владелец, например, не оплатил штрафы, налоги или коммунальные услуги. Основанием для этого является заявление кредитора: налоговой, коммунальной компании или дорожной инспекции. Суд налагает арест только на ту сумму, которая нужна для уплаты долга.

Что делать

Ждать решения суда. Если кредитор не докажет, что имеет право претендовать на ваши деньги, карту и счет разблокируют. Арест снимут в течение 10 дней после решения суда или уплаты долга.

Банк подозревает отмывание доходов

Если вы получаете большие суммы с разных счетов, а затем переводите их в наличные, система может предположить, что вы отмываете нелегальные доходы. Сначала банк откажется проводить платежи и попросит вас предоставить документы и объяснения к операциям, в том числе — подтвердить, что деньги вы получаете законно. Еще банк может заблокировать карту, если подозревает мошенничество. Он разорвет договор и навсегда откажется вас обслуживать. Также он будет обязан сообщить об этом Государственную службу финансового мониторинга: тогда вы попадете в «черный список клиентов» — базу данных людей и компаний, которые, вероятно, нарушают закон об отмывании нелегальных доходов.

Что делать

Немедленно связаться с банком и убедиться, что карту заблокировали из-за подозрений, что вы отмываете доходы. Менеджер скажет, какая именно операция вызвала блокировки. Вам нужно будет объяснить, что вы не имеете отношения к нелегальным доходов. Доказать законность операции помогут документы — чеки, квитанции, договоры и справки, которые подтвердят затраты. Тогда банк разблокирует карту, позволит провести нужную операцию и сообщит в Государственной службе финансового мониторинга, вам необходимо удалить из базы нарушителей. Если банк откажется признать сделку законной, подавайте заявление в регулирующие органы Нацбанк, Госпотребинспекцию или прокуратуру.