В отчете о выполнении Украиной условий безвизовых этого года точно не будет «радужных оценок» ситуации, которая проходила в последнее время в Украине вокруг Конституционного Суда. Об этом в интервью «Главкому» рассказала вицепремьерка по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина. На вопрос, будут Украины «пугать» потерей Безвизовые, вицепремьерка ответила: «Пугать нас не будут. Но надо признать очевидное — в отчете о выполнении условий безвизовых этого года точно не будет радужных оценок ситуации, которая проходила в последнее время в Украине вокруг Конституционного Суда ». По словам Стефанишин, «точно будут месседжи, связанные с кризисом, спровоцированным решением КС по электронной декларирования, но точно будут и месседжи о высоком уровне воли президента бороться с коррупцией и преодолевать эти кризисы». «Следующий месседж в отчете, который я могу спрогнозировать, будет о том, что между признанием кризиса и волей президента должен быть дорожная карта преодоления этого кризиса. К счастью, остальные показатели безвизовых достаточно высоко оцениваются Евросоюзом, особенно учитывая вызовы пандемии. Наши пограничники, работники миграционных служб и другие службы очень хорошо сработали в это время. И в определенной степени это балансирует возможность политизации или постановки безвизовых под вопрос », — добавила она. В октябре 2020 судьи Конституционного суда пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на давление со стороны антикоррупционных органов. Назка заявил о конфликте интересов судей Конституционного суда, вынесли решение о антикоррупционных норм. В конце 2020 глава МИД назвал главную проблему украинского Безвизовые.

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