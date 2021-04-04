По меньшей мере шесть человек погибли и еще четверо получили ранения в результате подрыва смертника в столице Сомали — Могадишо. Об этом рассказал представитель министерства информации Сомали Измаэль Мухтар Омар, — сообщает Укринформ. «Шесть человек, среди которых трое женщин и ребенок, были убиты, и еще четверо — ранены, когда смертник взорвал себя в кафе в районе Шангани», — рассказал Омар. Мотивы смертника пока не установлены, но по одной из версий, он мог стремиться нанести удар по полицейском или по зданию министерства, находящихся рядом. Теракт произошел всего через несколько часов после того, как сомалийские военные заявили об уничтожении 85 и задержания еще 15 боевиков аль-Шабаб на их двух базах.

В южных регионах Сомали продолжаются столкновения между правительственными силами и экстремистами аль-Шабааб. Противостояние началось после того, как от боевиков была освобождена столица Сомали в августе 2011 года.

Напомним, 8 марта, на военной базе в городе Бата в Экваториальной Гвинее произошла серия взрывов — погибли не менее 15 человек, около 500 получили ранения. Взрывы стали следствием халатности, связанной с использованием динамита в военной казарме. Как сообщалось, мощный взрыв произошел в столице Сомали Могадишо в пятницу, 5 марта. В ресторан, где находилось много людей, врезался автомобиль со взрывчаткой.

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