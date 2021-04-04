«Черные» археологи в ходе незаконных раскопок в турецкой провинции Измир нашли монастырь времен Римской империи и уникальные мозаики возрастом 1,5 тысячи лет. Об этом сообщает CNN Turk. Известно, что полиция задержала двух «черных» археологов, которые проводили незаконные раскопки в районе Алиага в провинции Измир. Их поймали в горной местности, куда нельзя добраться на автомобиле.

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«Мозаика возрастом 1500 была найдена во время незаконных раскопок», — подтвердили в полиции. Представители Музея археологии Измира сообщают, что на месте раскопок обнаружены руины монастыря времен Римской империи, а мозаика, которую пытались откопать злоумышленники, является редким артефактом. Добавим, что по случаю проведения «Золотого парада фараонов» с Египетского музея Каира планируют вывезти 22 мумии. Власти хотят переместить мумии в новый Национальный музей, поэтому уже пообещали обставить переезд с древнеегипетским размахом.